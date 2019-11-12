الضالع.. القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي على محيط الفاخر بقعطبة

عدن24 ـ الضالع

قال مصدر عسكري لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» إنَّه تمَّ صدّ أكبر هجوم عسكريّ قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيّاً على محيط مدينة الفاخر الاستراتيجيّة غرب مديرية قعطبة واستهدف سلاحي الدروع والمدفعية الجنوبيَّة خطوط إمدادات المليشيات الخلفية.

وأضاف” في تمام الساعة السادسة مساءً من ليلة الأحد بدأت الاشتباكات والتغطية الناريَّة والهجوم العسكري لمليشيات الحوثي من عدّة قطاعات في محيط مدينة الفاخر والزحف باتّجاه مواقع اللواء 30 مدرع المتقدمة واستمر الهجوم حتى الساعة الثالثة من فجر يوم الإثنين.

وذكر المصدر العسكريّ أن المليشيات الحوثية زجَّت بعناصر كبيرة من المسلحين، وشنَّت هجوماً من عدّة اتّجاهات وخاصة من محوري حبيل العِبِدّي وتبة عُثمان مما اضطر قواتنا إلى الردّ بقوة على القوَّات المهاجمة التي تقهقرت وتراجعت تحت ضربات قواتنا المُسلَّحة، وتمَّ صدّ الهجوم، والانتقال إلى الهجوم المعاكس، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد أن تكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

وأكّد المصدر أن القوَّات الحُوثية وتعزيزاتها العسكريَّة الكبيرة تراجعت إلى مواقع أكثر دفاعية لتفادي وقوع الخسائر في صفوفها وأن القوَّات المُسلَّحة الجنُوبيَّة رفعت الجاهزية القتالية القصوى والاستعداد القتالي تحسباً لأيّ هجوم مليشياوي محتمل.

وقال المتحدث العسكريّ باسم محور الضالع القتالي، فؤاد قائد جباري إنَّ وحدات من القوَّات المُسلَّحة الجنُوبيَّة مسنودة بالمقاومة الشعبيَّة في قعطبة تمكّنت من صدِّ وكسر زحف واسع أقدمت عليه المليشيات الحُوثية المدعومة إيرانيّاً باتّجاه مواقع القوَّات الجنُوبيَّة في جبهة الفاخر ـ حبيل العِبِدّي.

وتابع المتحدث:«وبهجوم مضاد واستهداف مباشر لتحركات العدوّ، تمَّ إفشال هذا الزحف وأجبرت المليشيات على الانكسار والتراجع بعد أن تكبَّدت خسائر فادحة في صفوفها وعتادها.

وأوضح أن القوَّات الجنُوبيَّة حققت نجاحات كبيرة في قطاعات جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة وأن المليشيات الحُوثية تراجعت وهي ذليلة مندحرة، تَجُرُّ وَرَاءها ذُيول الهزيمة.

ووفق مصادر محلية متعددة في مدينة الفاخر فإن مواقع عسكرية حوثية تعرضت لقصف عنيف من سلاحي المدرعات والمدفعية الجنوبيَّة في تبة النُّبيجة وسائلة حمام النُّبيجة وحبيل السّماعي وجبال العرايف وحمك، وتسبب القصف المدفعي في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات إضافة إحراق آليه عسكرية ومدفع م/ط عيار 23 مم.

وكانت القوَّات المُسلَّحة الجنُوبيَّة مسنودة بالمقاومة الشعبيَّة في قعطبة قد تمكَّنت من السيطرة على مدينة الفاخر الاستراتيجيَّة غرب مديرية قعطبة في الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد عملية عسكرية واسعة النِّطاق.



