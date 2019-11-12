عدن 24

الضالع .. القوات الجنوبية تحرر مواقع جديده بحجر على وقع انكسار لهجوم حوثي

عدن 24 عدن 24 منذ 29 دقيقة
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تمكنت قوات الوية المقاومة الجنوبية  صباح اليوم وفي وقت متأخر من مساء امس من كسر هجومين لمليشيات الحوثي باتجاه منطقة بتار بحجر الواقعة شمال غرب مديرية قعطبه،
حيث تمكنت السرية الاولى في كتائب الشهيد القائد الشوبجي مدعومة بوحدات من اللواء الاول والثالث مقاومة من شن هجوم معاكس على وقع تقهقر المليشيات الحوثي وحررت مواقع جديده منها موقع الجواسيه
وبحسب القائد “محمود الجيلاني” قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مقاومة: ان كل محاولات المليشيات الحوثية باءت بالفشل امام صلابة وبسالة ابطالنا الاشاوس ، الذين تعاملوا بحنكة عسكرية من خلال رصد تحركات هذه المليشيات ومعرفة قوامها وعتادها وكشف اساليبها الخداعية والمناوراتية والقتالية ،وطريقة التعامل معها.
مشيرا إلى أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف بعد انكسار الهجمات ورد محاولة التقدم بانتصار جديد يحسب للقوات الجنوبية .
مشيراً إلى أن معارك ضارية خلال اليومين الماضين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، اعقبها محاولة التقدم الفاشلة والرد العنيف من قواتناالتي تمكنت من التعامل بقوة وبحرفية عالية ، كبدت فيها ، المليشيات الإيرانية المجوسية ، خسائر في الأفراد والمعدات واجبرتها على التقهقر، واذاقتها لباس الهزيمة ومرارة علقم الانكسارات المتلاحقة.
منوها إلى أن أبطال الوية المقاومة الجنوبية بجهازية تامه ومعنويات عالية وهاماتهم مرتفعة تعانق السماء ، وهم على استعداد لنيل شرف التضحية والشهادة في سبيل الانتصار للوطن لحريته وكرامته وأمنه واستقلاله ومن أجل رفع راية الجنوب خفاقة في سماء وطننا الحبيب خلف قيادة القائد اللواء شلال علي شايع .
يذكر أن المليشيات الحوثية استفادت من توقف المعارك في جميع الجبهات، مأرب والحديدة وتعز، وبقية الجبهات الأخرى من التقارب القطري الإيراني ولإخواني الحوثي لتوجه جل قواتها نحو جبهات الضالع بهدف أحراز تقدم ونصر معنوي ترفع من خلاله معنويات عناصرها المنهارة أصلاً وسط جحيم الحمم التي تلقتها على يد ابطال قوات ألوية المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة.

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