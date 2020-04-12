الضالع.. القوات المشتركة تحبط هجوم حوثي في الحشا

أحبطت القوات المشتركة، في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، اليوم الاحد، اكبر هجوم وزحف حوثي للتوغل الى جبهات المشاريح من جهة الثوخب بالحشا.

وأوضح مصدر ميداني، أن الهجوم استمر لعدة ساعات منذ مساء أمس السبت، واستخدمت فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من احباط الهجوم وكبدت ميليشيا الحوثي خسائر في الارواح والعتاد.

وقال المصدر إنه عقب افشال الهجوم، عمدت ميليشيا الحوثي إلى قصف قرية المشاريح والقرى المجاورة في مديرية حجر بقذائف الهاون والمدافع والدبابات.

وأوضح المصدر أن القصف أدى إلى إصابة امرأة على الأقل تدعى خيرية مثنى الحاج الصريحي من قرية المشاريح، وكذا سقوط ضحايا وأضرارا مدنية في منازل المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشتركة ردت بقصف مواقع ميليشيا الحوثي في جبل المصيوح بصواريخ الكاتيوشا.