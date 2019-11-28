الضالع تحيي اربعينية المناضل الفقيد علي عبيد ذيحران

برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع اقيم صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر2019م مهرجان تابيني حاشد احتفاء بالذكرى الاربعينيه لوفاة المناضل البارز في الثوره الاكتوبريه الجنوبيه الاولى ضد الاحتلال البريطاني الفقيد علي عبيد ذيحران الذي يعتبر احد الثوار الاوائل ضد المستعمر البريطاني وكان له دور بارز ومميز مسيرة النضال الطويله وشكلت حياته النضاليه جزء هاما من تاريخ ثورة الجنوب الاولى

-وفي المهرجان الحاشد الذي احتضنته قاعة سينما النصر الضالع وحضرته قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظه وقيادة السلطه المحليه والقيادات العسكريه والامنيه وقيادات المقاومه الجنوبيه في مقدمتهم الاخوين/ العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس القياده المحليه للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع قائد العمليات الحربيه محور الضالع

والاخ/ نبيل العفيف وكيل اول محافظة الضالع والاخ/المناضل عبدالواسع صالح احمد شعفل مدير عام مديرية الضالع رئيس القياده المحليه لانتقالي مديربة الضالع

– والقى المناضل العميد عبدالله مهدي كلمة القياده المحليه لانتقالي الضالع حيا من خلالها جموع الحاضرين وكافة جماهير الضالع الثائره التي شكلت اساسا متينا لبناء الثورتين الجنوبيتين ومصدر قوتها وسر انتصاراتها في مختلف المراحل والمنعطفات، وقال، هاهي الضالع اليوم تصنع الملاحم والبطولات في جميع جبهات القتال ضد كل اعداء الجنوب

ثم تناول بعض مناقب الفقيد البطل علي عبيد ذيحران مشيرا الى انه احد ثوار الضالع والجنوب الذين قاوموا الاحتلال البريطاني في الخمسينيات من القرن الماضي وان الفقيد يعد احد ابرز اعلام ثورة اكتوبر الخالده ومن رفاق الشهداء عنتر وشايع ومصلح وقائد مثيني وعلي بن علي هادي والشنفره وغيرهم، وفي كلمته الضافيه دعا جميع الثوار الاقتداء بتلك الهامات التي صنعت للجنوب تاريخا باحرف من ذهب..

– والقى احد احفاد الفقيد كلمة الاسره رحب من خلالها بكل الحضور وتحدث فيها عن مناقب الفقيد وشكر كل من ساهم في الاعداد والتحضير لفعالية التابين وانجاحها بالشكل اللائق .

من/عبدالكريم النعوي