الضالع .. تشكيل لجان اقتصادية ورقابية ضمن اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب

وقفت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع في اجتماع لها مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٠م، أمام الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ القرارات الواردة في بيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المتعلقة بالإدارة الذاتية وإعلان حالة الطوارئ.

وفي الاجتماع الذي ترأسه العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس القيادة المحلية للمجلس وبحضور وكيل أول محافظة الضالع الأستاذ نبيل قاسم العفيف تم مناقشة جملة من النقاط الرامية لتنفيذ بنود البيان بشكل فوري، ومن ذلك تشكيل لجنة اقتصادية وأخرى رقابية والمصادقة على الأسماء المقترحة ووضع برنامج عمل للقيام بالمهام الموكلة وفقا لاختصاصات كل لجنة.

وأقر الاجتماع قوام اللجنتين بعد المصادقة عليهما حيث تكونت اللجنة الاقتصادية من فضل عبده صالح رئيسا للجنة، وعضوية كلا من علي عبدالقادر وعبدالناصر قايد وعبدالله البيدحي وصالح عبيد وخالد صالح بن صالح وانيس أحمد قايد السنمي، فيما تكونت لجنة الرقابة من لطفي علي مانع رئيسا، وعضوية كلا من صادق علي مسعد،وعلي محسن سنان،والشاذلي عبدالله حسن،وفضل صالح هادي.

وفي كلمة له شدد العميد عبدالله مهدي على أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية الكاملة لضمان سير الإجراءات المتخذة على النحو المأمول، قائلا أن الضالع تعد أنموذجا في كل شيء وعلينا اليوم مواصلة هذا التفرد لتكون الضالع في طليعة المترجمين لتلك الخطوات على واقع الميدان العملي.

وتحدث وكيل المحافظة نبيل العفيف مؤكدا على ضرورة العمل الدؤوب لتصحيح الأوضاع في مختلف المجالات، معتبرا أن المرحلة تختلف عن سابقاتها ولا مجال للتأخير أو المماطلة.

إلى ذلك تطرق الاجتماع للمستجدات الطارئة الخاصة بظهور حالات مرضية بفيروس كورونا بالعاصمة عدن،والخطوات الواجب إتباعها بشكل عاجل وفوري وبالذات تنفيذ ما جاء في بيان المجلس الانتقالي الصادر مساء اليوم الأربعاء فيما يتعلق بإعلان حظر التجوال ومنع التجمعات في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وأكد المجتمعون على إيلاء الجانب التوعوي مزيدا من الأهمية وعدم التقاعس في تنفيذ القرارات الملزمة، ومواصلة لجنة الطوارئ انعقادها الدائم والاجتماع مع كل الجهات ذات العلاقة للقيام بالواجبات المناطة بها لتفادي انتشار وتفشي الفيروس على مستوى المحافظة.