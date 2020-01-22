الضالع تشيع مهيب للقائد "وليد سكرة"

شيع المئات من أبناء محافظة الضالع صباح اليوم الأربعاء جثمان شهيد الغدر والخيانة قائد اللواء الأول مقاومة الشهيد وليد سيف العفيف بموكب جنائزي مهيب انطلق من أمام مستشفى النصر العام إلى منطقة العشري مسقط رأس الشهيد.

وتقدم موكب التشييع رئيس القيادة المحلية لانتقالي محافظة الضالع العميد عبدالله مهدي سعيد والاستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع والعميد عدلان الحتس مدير أمن الضالع وقيادات عسكرية وأمنية وجمع غفير من المواطنين.

وألقى أهل وذوي ومحبي الشهيد البطل نظرة الوداع الأخيرة قبل الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة العشري وسط حزن عميق من قبل الحاضرين.

ويعد الشهيدوليد سيف العفيف من أبرز القيادات العسكريةفي الضالع اخلاقا وتواضعا ونضباطا وكان يشغل منصب قائد اللواء الأول مقاومة المشارك في خطوط التماس في مواجهة المليشيات الحوثية.

وكانت قوات من الأمن العام والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية قد طوقت مكان اختباء القاتل مساء أمس الثلاثاء في إحدى جبال المنطقة التي هرب إليها قبل أن يشتبك مع القوة المحاصرة له ويلقى مصرعه، فيما ألقي القبض على أثنين آخرين.

يذكر أن الشهيد وليد سيف العفيف تعرض لكمين مسلح من قبل عناصر خارجه عن النظام والقانون وتم اغتياله بعد صلاة المغرب مساءيوم الإثنين في منطقة السيلةشرق محافظة الضالع