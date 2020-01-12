الضالع.. جموع غفيرة تشيع العقيد عبدالسلام الاصهب

شيعت جموع غفيرة بمحافظة الضالع جثمان العقيد في اللواء ٣٠ مدرع العقيد عبد السلام الاصهب .

وكانت جموع المصلين قد ادت الصلاة عليه في ساحة الشهداء في بالدائري الشرقي لمدينة بقعطبة وتقدمهم أركان اللواء ٣٠ مدرع العقيد طاهر جعوال وعدد من قيادة اللواء وقائد الحزام الأمني باالمحافظة احمد قائد القبة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقائد اللواء ٨٢ مدفعية العميد الشيبة.

وعقب الصلاة على الشهيد وري جثمانه في مقبرة قريته ريشان .

وكان الاصهب قد قاد معركة تحرير حبيل العبدي شمال قعطبة من المليشيات الحوثية وعلى اثرها لقي ربه شهيدا في تلك المعركة.

يذكر ان الشهيد احد ابرز القيادات العسكرية التي اسست النواة الاولى للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة .

وعمل قائد جبهة حمك غرب محافظة الضالع منذ سبتمبر 2015م ثم تم تعيينه قائد قطاع الفاخر شخب من قبل قيادة اللواء ٣٠ مدرع .

( المركز الإعلامي اللواء ٣٠ مدرع )