الضالع.. جهود جبارة تقدمها فرقة ينابيع الخير في حملة توعوية للحماية من فيروس كورونا

كتب / محمد ناصر الشعيبي

معآ لنحاول .. تحت أطار المبادرة التطوعية لناشطات فرقة ينابيع الخير المتطوعات من منطقة سهدة مديرية قعطبة بجهود حثيثة ذاتية يواصلن المشوار التوعوي في ظل ظروف تتواجد فيها المنظمات المختلفة إلا أن الفريق الخيري لم ينتظر أي منظمة أو طرف فبادر بتقديم المساعدة والخير لمنطقة سهدة التي يقطن فيها و نتمنى ونناشد الجهات المختصة لفت النظر الى دعم الفريق بما يحتاج لتعزيزه وتحفيزه بوسائل التثقيف والتوعية في تلك المنطقة التي يعرفها الجميع بتكتلها السكاني لمختلف الفئات وقلة الوعي عند الفئات المهمشة بحيث أنها تشكل خطر على المحافظة بأكملها أن بقي الحال كما هو عليه ..

فتلك المبادرة والعمل التطوعي الجبار يحفز بقية أبناء المجتمع للتكاتف والترابط للوقوف والمحاولة بقدر الاستطاعة لنقي بلادنا أي وباء أو فيروس ..

مبادرة الفريق من مجالات مختلفة ذو كفاءة فالبعض من المعلمات في قطاع التعليم وايضآ من مشاركات في التثقيف الصحي مع جهات ومنظمات مختلفة لفترات سابقة ومن مركز أم المؤمنين عائشة بمنطقة سهدة .

ليبلغن رسالتا صحية ودينية في آن واحد .. وليكن شعارنا جميعآ شعار فرقة ينابيع الخير في (معآ لنحاول …) معآ جميعنا لنحاول دون التفرج إلى أخبار الفيروس وتطوره الجائح .