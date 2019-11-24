عدن الغد

الضالع : قتلى وجرحى من جماعة الحوثي بمواجهات عنيفة غرب المحافظة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 24 دقيقة
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الضالع : قتلى وجرحى من جماعة الحوثي بمواجهات عنيفة غرب المحافظة

 
 
تمكنت القوات المشتركة،  من إحباط هجوم لمليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي.
وذكر موقع وزارة الدفاع :  أن القوات ، تمكنت، من إحباط محاولات وتسللات للمليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار باتجاه حبيل “السماعي”، ومنطقة “صبيرة”، غرب مدينة الفاخر، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وأوضح، أن مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع في منطقة “بتار” غرب جبهة حجر، وتبة “مرخزة”، جنوبي مدينة الفاخر.
وفي وقت سابق، أعلنت القوات الحكومية  تمكنها التصدي لهجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية في منطقة باب غلق التابعة لمديرية قعطبة، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

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عدن الغد

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