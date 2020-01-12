الضالع .. مجزرة جديدة لمليشيا الحوثي والجيش يبسط سيطرته على مواقع مهمة في مريس وقعطبة

لقي العشرات من مليشيات الحوثي مصرعهم إثر مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية في جبهة مريس شمال محافظة الضالع . وأفادت مصادر عسكرية أن مواجهات وصفتها بالأعنف اندلعت بين الجانبين واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عقب شن مليشيات الحوثي هجوم واسع على مواقع الجيش في القطاعين الشمالي والغربي لجبهة مريس . وقالت المصادر إن عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي سقطوا في المعارك التي استمرت لساعات وحاولت مليشيات الحوثي إحراز تقدم جديد لها تعويضا للخسائر التي تلقتها أمس السبت في جبهة قعطبة. وأكدت المصادر أن قوات الجيش والشرطة العسكرية مسنودين بالحزام والمقاومة تمكنوا من كسر واحباط الهجوم الذي انتهى بخسائر فادحة بالأرواح والعتاد وفرار عناصر مليشيات الحوثي الى مواقعها جنوب دمت . وكانت القوات الحكومية في جبهة الضالع قد تمكنت من إحراز تقدم جديد لها أمس السبت بالسيطرة على مناطق واسعة غرب قعطبة عقب عملية عسكرية. واستشهد السبت قائد جبهة حمك العقيد عبدالسلام الأصهب أثناء قيادته عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في حبيل العبدي بجبهة الفاخر غربي الضالع.