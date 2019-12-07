الضالع.. مداهمـات حوثيـة واختطـاف مواطنين فــي قعطبــة

عدن24 ـ متابعات

نفذت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، أمس، حملة مداهمات عقب صلاة الجمعة استهدفت منازل عدد من المواطنين في منطقة عزاب بمديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.

وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي بقيادة أحد مشرفيها المدعو «أبو الجراح»، داهمت منزل المواطن صالح عميران ونجله عبد الرقيب، وقامت باختطافهما، إضافة إلى مداهمة منازل مواطنين آخرين، ما تسبب ببث حالة من الخوف والرعب في نفوس النساء والأطفال.

وذكرت المصادر ذاتها، إلى أن عناصر ميليشيات الحوثي تجبر سكان منطقة عزاب في قعطبة على دفع مبالغ مالية، وتسخيرها لخدمة مجهودها الحربي، وهو الأمر الذي يضاعف المعاناة المعيشية للسكان.

