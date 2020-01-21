الضغوط تزداد على برشلونة

هاي كورة_ نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بعض التطورات الخاصة بالمهاجم المقبل لبرشلونة في سوق الإنتقالات.

1_فالفيردي كان يملك مالكوم فقط بدكة البدلاء ضد ليفربول ..لا يجب تكرار هذا الخطأ .. قبل شهر فبراير يحتاج برشلونة مهاجم جديد

2_برشلونة يريدمهاجم 9 على سبيل الإعارة. كافاني مناسب و لكن العلاقات بين باريس سان جيرمان و برشلونة ليست مثالية .

3_رودريجو مورينو مفضل دائما

4_ بارتوميو قرر ، لا تجارب مثل موريو و بواتينج , يريد مهاجم يقدم أداء فوري و يفيد برشلونة على المدى الطويل.

5_بيدرو و داني اولمو لا يملكون البروفايل المناسب لتعزيز الهجوم

6_ إسبانيول وقع مع راؤول دي توماس مقابل 20 مليون يورو قبل أيام …لا يعقل سيكون هناك بواتينج آخر بمليون يورو واحد !

7_ لورينتي و جيرود خيارات إضافية و لن تكون مكلفة اقتصاديا