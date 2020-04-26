أخبار نادي برشلونة

الضمانات الصحية تهدد عودة برشلونة لكرة القدم

26 أبريل، 2020
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الضمانات الصحية تهدد عودة برشلونة لكرة القدم

برشلونة لن يجبر لاعبيه على العودة للتدريبات واستئناف النشاط

لن يجبر برشلونة لاعبيه على العودة إلى التدريبات أو استئناف النشاط من جديد في حال عدم تقديم الضمانات الخاصة بالتأمينات الصحية اللازمة.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد أبدت تخوفها من العودة إلى التدريبات من جديد في ظل تعرض العديد من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا قبل إيقاف النشاط.

وحول ذلك، كان برشلونة هو أحد أبرز الأندية التي أبدى لاعبوها هذا التخوف، ومؤخرًا، تبين أن النادي لا يفكر في إجبارهم على ذلك إن لم يشعروا بالأمان.

ويقود برشلونة بوضوح حملة الدفاع عن حقوق اللاعبين في العودة إلى كرة القدم خلال أزمة فيروس كورونا والتي تثير القلق حول المستقبل بكل جوانبه.

ويضع النادي صحة اللاعبين في المقام الأول، ولذلك سيتخذ إجراءات في غضون أيام قليلة لتوضيح أن الفريق سيلعب فقط إذا تم تقديم جميع الضمانات الصحية.

وسيمنح النادي لاعبيه حرية الاختيار بالنسبة لموعد العودة الذي يريدونه، حيث يعد ذلك أحد الإجراءات التي يتبعها النادي فيما يتعلق بالفترة المقبلة. 

وسيقيم النادي العديد من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على ما يريد القيام به خلال مرحلة الاستعداد لعودة نشاط كرة القدم المتوقف. 

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يذكر أن الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قد توقفا رفقة العديد من المنافسات الأخرى في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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