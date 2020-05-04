الضنك تهدد أهالي منطقة رفض بصعيد شبوة بسبب البعوض ومخاوف من تفشي المكرفس



شهدت مديرية الصعيد، بمحافظة شبوة، خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق وخاصة الجبلية الجنوبية الشرقية من المديرية؛ ما أدى إلى تكون المستنقعات الوبائية التي أصبحت مأوى لتكاثر البعوض وخاصة مع دخول فصل الصيف.

وفي هذا الصدد قال أهالي منطقة رفض الوقعة على بعد ١٧كيلومتر عن مركز المديرية لصحيفة “عدن الغد” إن الأمطار كونت مستنقعات ومياهاً راكدة أصبحت أماكن وبائية للبعوض والأمراض المعدية، وسط غياب الجهات المعنية بمكافحة البعوض.

وأوضح الأهالي: “أن انتشار البعوض بشكل كبير تسبب في إنتشار انواع الحميات ومنها حمى الضنك، والمكرفس، مؤكدين أن المنطقة سجلت حالتين إصابة واحده بالضنك والثانيه بالمكرفس، وتم التأكد منها حسب الفحوصات الطبية والتحليل المخبرية، الأمر الذي أدى إلى قلق الأهالي من انتشار هذة الأمراض بشكل أكبر”.



وناشد أهالي المنطقة عبر “عدن الغد” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة الرش الضبابي للمنطقة والقرى المجاورة لها وأيضًا للمستنقعات التي خلفتها الأمطار ومجاري الأودية، مع تكثيف الجهود قبل تفاقم الأزمة.

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