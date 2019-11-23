الضنك والملاريا.. يفتكان بأبناء مدينة الحديدة و12 حالة وفاة خلال أيام

قال مدير مكتب الصحة في مدينة الحديدة الخاضعة لمليشيا الحوثي إن مرض حمى الضنك والملاريا ينتشران في محافظة الحديدة بشكل واسع وسريع.

وذكر مدير الصحة في تصريحات صحفية أن اثنا عشر حالة وفاة تم تسجيلها مطلع الشهر الجاري وأن مديريات الخوخة والتحيتا وحيس والجراحي وزبيد الاكثر تضرراً.

وأوضح أن مواجهة الوباء أكبر من الإمكانيات المتاحة فيما ناشد المنظمات الدولية سرعة التدخل وإنقاذ السكان.

وتنتشر هذه الايام حمى الضنك في الحديدة وتعز بشكل كبير أدت الى وفاة العشرات من المواطنين في ظل تدهور الوضع الانساني والصحي في المدينتين.