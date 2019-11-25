الطبيب الشرعي يكشف سبب وفاة طفل لودر بعد ساعات من اختفاءه



عدن تايم – خاص :

كشف تقرير الطبيب الشرعي لمستشفى الجمهورية العام أن الطفل عوض عبدالله عوض عتيق الذي وجد ميتا صباح الأمس بلودر يعود الى صعق كهربائي.

ووفقا لمصدر مقرب من عائلة الطفل فأن الطفل البالغ من العمر تسع سنوات وبعد أن عرضت جثته للطبيب الشرعي بعد نقلها من لودر الى العاصمة عدن قد أكد سبب الوفاة التي تعود لتعرضه بصعق كهربائي.

وكان الطفل عوض عتيق قد أختفى مساء يوم الجمعة حيث وجدت جثته صباح يوم أمس بعد عملية بحث استمرت لليلة كاملة ليعثر عليه في أحد احياء مدينة لودر.