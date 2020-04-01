الطوارئ التطوعية بشبوة تقيم دورة تدريبية حول الوقاية من كورونا

بدأت بمديرية عتق محافظة شبوة يوم الثلاثاء 31-مارس-2020م ، دورة تدريبية بمجال التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد للفريق الميداني التطوعي الخاص بمديرية عتق والتابع للجنة الطوارئ التطوعية في قاعة التدريب بجمعية تنمية المرأة-شبوة ، نفذها المدرب التطوعي د.عبدالله الجنيدي المسؤول الطبي باللجنة التطوعية تحت إشراف لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة.

وتعتزم اللجنة التطوعية تأهيل وتدريب الفرق الميدانية التطوعية التابعة لها في كل مديريات محافظة شبوة.

واستعرض د.الجنيدي خلال الدورة ، استعدادات مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أهمية تغيير سلوك الناس وتوعيتهم حول كيفية تجنب مسببات الإصابة بالفيروس واستخدام طرق الوقاية، داعيا المشاركين لبذل المزيد من الجهد في توعية المواطنين بطرق الوقاية من الوباء .. مثمناً دعم قيادة محافظة شبوة وتسخيرها الإمكانات لمواجهة كورونا وتذليلها كافة الصعوبات.

من جانبه شدد رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة د. عبدالقوي لمروق على أهمية تضافر جهود التوعية المجتمعية وتعزيز إجراءات مكافحة الوباء.

كما أشاد وكيل محافظة شبوة رئيس لجنة الطوارئ بالجهود التطوعية المبذولة من قبل لجنة الطوارئ التطوعية والفرق التابعة لها في المديريات داعياً كل أبناء المحافظة إلى تلبية نداء الواجب التطوعي.