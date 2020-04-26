العادة السرية حلال ام حرام في رمضان بعد الافطار عبر موقع الاحلام،حيث تعتبر العادة السرية من أكثر الأمور التي أثارت جدل الكثير من الأشخاص، فالعادة السرية هي الوسيلة التي تمكن الإنسان من الوصول من خلالها إلى الشعور بالنشوة، والرعشة دون أن يقوم بعملية الجماع بين ذكر، وأنثى، وهذه الحالة يقوم بها الذكور، أو الإناث، وتسمى حالة الإستمناء.

تعريف العادة السرية

تعتبر العادة السرية نوع من أنواع الممارسة الجنسية الفردية من خلال العبث في الأعضاء التناسلية، سواء كانت الذكرية، أو الأنثوية، وتكون بصفة مستمرة للحصول على النشوة، والاستمتاع باللذة الجنسية.

الأسماء المتنوعة للعادة السرية

هناك العديد من الأسماء التي تطلق على العادة السرية، والتي من أهمها

العادة السرية ، لأنها من الأشياء التي تتم بشكل مستمر، ولا يتمكن الشخص من الإقلاع عنها، وسميت بالسرية، لأنها تتم في السر، والخفاء.

الاستمناء ، لأنها العادة التي يكون النتيجة منها هو نزول السائل المنوي من الذكر، أو سائل الشهوة من الأنثى.

الخضخضة ، ويطلق عليها هذا الاسم، لأنها تشمل أيضا عملية التحريك للأعضاء التناسلية بالشكل المتكرر باليد.

نكاح اليد، أو نكاح النفس ، وسميت بهذا الاسم، لأنها تعتبر ممارسة جنس فردي، وغالبا تكون اليد هي الوسيلة التي تستخدم للحصول على اللذة الجنسية.

حكم العادة السرية في نهار شهر رمضان

تعتبر بوجه عام العادة السرية من المحرمات شرعاً سواء في الأيام العادية، أو في نهار شهر رمضان، لأن الله عز وجل حث المسلمين على حفظ فروجهم.

كما أن فقهاء الدين حثوا على الاستمتاع إلى اللذة الجنسية التي تخرج عن العلاقات الزوجية التي شرعها الله، وذكر هذا الأمر في الكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

تعتبر العادة السرية حلال ام حرام في رمضان بعد الافطار من الذنوب التي يكون مصدرها عمل الشيطان، فلابد أن نبتعد عنها، فهي توصف على أنها من الفواحش، والابتعاد عن الفواحش من الأمور التي أمرنا الله بها، فالعادة السرية من الأمور الخفية من الفواحش.

أحكام العادة السرية

جاء الكثير من الأحكام المتنوعة التي وردت في الشريعة الإسلامية في العادة السرية حلال ام حرام، حسب الموقف، وجميع هذه الأحكام تشير إلى أن العادة السرية من الأمور الغير مستحبة، لأنها تجلب الذنوب، فهي من العادات الضارة التي يجب تجنبها بكافة الأشكال.

العادة السرية حلال ام حرام في رمضان

اختلاف كبير في آراء الفقهاء، وعلماء الشريعة الاسلامية على مسألة العادة السرية حلال ام حرام في رمضان بعد الإفطار، فهناك الكثير من الفقهاء، والعلماء أكدوا على أن العادة السرية تعتبر من الأمور المحرمة للحفاظ على الفروج، ولابد أن تتجنب جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

أما الجمهور الثاني من الفقهاء، وعلماء الشريعة الإسلامية قد اعتبروا أن العادة السرية حلال ام حرام في رمضان بعد الافطار من الأمور الحلال، ولكن في بعض الأحيان، فعندما يتواجد الشاب في الأماكن التي تكثر بها الفواحش تكون العادة السرية هي الحل للابتعاد عن هذه الفواحش، ولكن في تساهم في الوقوع في جرائم الزنا، ولابد أن يبتعد الأشخاص عن هذه العادة بقدر المستطاع.

أسباب انتشار العادة السرية

تعرض الكثير من الشباب من الجنسين إلى تأخر سن الزواج لوجود العديد من الأسباب التي ترتبط بها بالثقافة، أو الوالدين، أو بالمجتمع، أو بالأنظمة الحاكمة.

هناك الكثير من الشباب لا يعلمون المخاطر، و الأضرار التي تسببها هذه العادة يقومون بممارستها في الخفاء، والستر.

ضعف الثقافة الجنسية في البلدان العربية، فلابد أن يكون الإنسان على دراية بالفقه الإسلامي، والآداب الإسلامية، والثقافة الجنسية.

هناك رغبة جنسية جامعها لدى الكثير من الفتيات، والشباب بسبب انتشار المظاهر الإباحية في المجتمع.

القراءة والاطلاع على التفاصيل في كيفية ممارسة هذه العادة الجنسية، فأصبحت الآن وسائل التواصل الاجتماعي تسهل الحصول على جميع المعلومات.

الاكتشاف التلقائي للعديد من الشباب إلى هذه العادة من خلال لمس الأعضاء التناسلية ، والشعور باللذة خلال لعب بهذه الأعضاء يقوموا بتكرارها، و تصبح عادة يصعب التخلص منها.

تعلم هذه العادة من خلال الزملاء خلال القيام بعمليات نقل الجنس ، والبحث عن طرق الممارسات الجنسية.

الانفتاح الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية جعل الشباب عرضة إلى الإصابة بهذه العادة السرية.

الوقائية من العادة السرية