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العاصمة عدن .. شركة النفط تعلن تخفيض أسعار المشتقات

31 مارس، 2020
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أعلنت شركة النفط بعدن عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بدءا من يوم غد الأربعاء.
واوضحت الشركة أن تعديلا في سعر مادتي البترول والديزل ابتداء من غد الأربعاء في كافة المحطات بالسوق المحلية.
وأشارت الشركة إلى أن السعر الجديد للتر البترول ب”200 ” ريال فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب”4000″ ريال.
واضافت أن سعر مادة الديزل حدد ب”241″ ريالا للتر الواحد فيما ستباع صفيحة 20 لتر ب”4820″ ريال.
واكدت الشركة استمرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية لضمان الاستقرار وحصول المواطنين والمستثمرين على حاجتهم منها في ظل قيادة الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام الشركة.

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