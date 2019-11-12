المشهد العربي

العثمان: العروبة استيقظت ضد إيران في العراق ولبنان واليمن

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 21 دقيقة
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علق الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، على الانتفاضة الأحوازية ضد الاحتلال الفارسي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “إقليمنا الأحواز العربي وأبناءه شيعة وسنة يسقطون العلم الإيراني الفارسي من الدوائر الحكومية وينصبون علم الأحواز العربي الذي اغتصبه الفرس، نصركم الله وسدد خطاكم ، أخيرًا العروبة استيقظت في العراق ولبنان واليمن”.

وتظاهر العشرات من الأحواز العرب، أمس، اعتراضًا على مقتل الشاعر الأحوازي حسن الحيدري على يد السلطات الإيرانية.

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المشهد العربي

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