العثمان: العروبة استيقظت ضد إيران في العراق ولبنان واليمن

علق الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، على الانتفاضة الأحوازية ضد الاحتلال الفارسي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “إقليمنا الأحواز العربي وأبناءه شيعة وسنة يسقطون العلم الإيراني الفارسي من الدوائر الحكومية وينصبون علم الأحواز العربي الذي اغتصبه الفرس، نصركم الله وسدد خطاكم ، أخيرًا العروبة استيقظت في العراق ولبنان واليمن”.

وتظاهر العشرات من الأحواز العرب، أمس، اعتراضًا على مقتل الشاعر الأحوازي حسن الحيدري على يد السلطات الإيرانية.