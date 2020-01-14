المشهد العربي
العثمان لـتميم: أين ذهب السخاء من ضحاياكم باليمن وسوريا والعراق؟
وجه المحلل السياسي السعودي سامي العثمان، انتقادا لاذعا إلى الحكومة القطرية، بعد تقديمها تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.
وكتب العثمان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “3 مليار دولار من الحمدين دعم الفرس المجوس لتعويض عائلات الطائرة الأوكرانية، بينما أباد ملالي إيران شعب العراق وسوريا ولبنان واليمن وتونس وليبيا”.
وتساءل: “أين ذلك السخاء والكرم القطري من ملايين الضحايا الذين كنتم سبباً في قتلهم! في العالم العربي”.