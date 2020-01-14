العثمان لـتميم: أين ذهب السخاء من ضحاياكم باليمن وسوريا والعراق؟ ‏

وجه المحلل السياسي السعودي سامي العثمان، انتقادا لاذعا إلى الحكومة القطرية، بعد تقديمها تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية.

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وكتب العثمان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “3 مليار دولار من الحمدين دعم الفرس المجوس لتعويض عائلات الطائرة الأوكرانية، بينما أباد ملالي إيران شعب العراق وسوريا ولبنان واليمن وتونس وليبيا”.

وتساءل: “أين ذلك السخاء والكرم القطري من ملايين الضحايا الذين كنتم سبباً في قتلهم! في العالم العربي”.