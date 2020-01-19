ابابيل نت

العثور على الطفلة لجين في أحد براميل القمامة في صنعاء عقب يوم من فقدانها

19 يناير، 2020
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قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء اليوم الجمعة 17 يناير 2020 م أنه تم العثور على الطفلة 《لجين》 مرمية بجانب أحد براميل القمامة، بعد يوم من فقدانها.

وذكرت المصادر أنه تم اليوم العثور على الطفلة《 لجين محمد 》 مرمية بجانب أحد براميل القمامة ولسانها مقطوع وجسمها محروق وحالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية.

وأشارت المصادر الى أن الفاعل لايزال مجهول حتى لحظة كتابة الخبر.

ودعت المصادر كافة الجهات المعنية إلى التحرك وكشف ملابسات الجريمة.

يذكر أن الطفلة لجين فقدت أمس الخميس وهي بجانب حديقة الحيوانات في دار سلم جنوبي العاصمة صنعاء.

وتستمر الجرائم ضد الطفولة دون أي رادع في ظل فوضى أمنية تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي

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