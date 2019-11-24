العثور على جثة طفل في أحد أزقة لودر في أبين “صورة”

لودر «الأيام» حيدرة واقس

عثر مواطنون، صباح يوم أمس، على جثة طفل مرمية في أحد أزقة مدينة لودر بمحافظة أبين.

وذكر مصدر محلي لـ«الأيام» بأن الطفل عوض عبدالله عتيق، البالغ من العمر عشر سنوات، عُثر عليه متوفياً بعد اختفائه لما يقارب الـ 12 ساعة.

وأضاف المصدر أنه “وبعد عمليات بحث قامت بها الأهالي عقب اختفاء الطفل، عثر على جثته في أحد الزقاق بلودر، وقد تم نقلها إلى عدن لمعرفة أسباب الوفاة”.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد تشريح الجثة بمستشفى الشهيد محنف بعدن، تبيّن أن سبب الوفاة هو تعرض الطفل لصعق كهربائي، من أحد أعمدة الكهرباء.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطفل عوض عتيق يتيم الأب ويعيش عند أخواله بمدينة لودر في أبين.



