العثور على جثة مواطن مقتولاً داخل منزله وسط عدن

عثر سكان محليون على جثة مواطن مقتولاً في منزله الواقع في شارع المعلا الرئيسي قرب ميناء عدن وسط العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي وشهود عيان لـ”المصدر أونلاين” إن بعض الأهالي الذي يقطنون في إحدى العمارات الواقعة في الشارع الرئيسي في المعلا أكبر شوارع مدينة عدن، عثروا على جثة المواطن خالد الهندي مقتولاً وعليه آثار ضربات بآلة حادة في رأسه الذي غطته الدماء.

ولم تتضح بعد دوافع الحادثة التي تأتي ضمن عدد من عمليات الإغتيال مجهولة الدوافع، لكن في الأربعة الأعوام الأخيرة في مدينة عدن قُتل أشخاص في عمليات كانت دوافع بعضها تندرج ضمن الثأر والإنتقام والسرقة.