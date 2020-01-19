العثور على طفل بعد عملية اختطافه واغتصابه في صنعاء

لم تفق صنعاء من هول صدمة العثور على الطفلة لجين وعليها أثار تعذيب بالنار وقطع في لسانها بعد اختطافها, حتى أصيبت المدينة المذبوحة بسكين مليشيا الحوثي بفاجعة جديدة, حيث عثر مواطنون على طفل مختطف في حالة يرثى لها.

وكشف مصدر حقوق، عن العثور على طفل يدعى (س أ)، بعد اختطافه وتعرضه للاغتصاب من خاطفه بعدما اقتاده إلى شارع ترابي في منطقة بني مطر غربي صنعاء.

وأضاف المصدر أن الطفل مصاب بحالة من الصدمة النفسية الشديدة، لافتا إلى نجاح المواطنين في القبض على الجاني في حالة سكر.

وتزايدت عمليات اختطاف الأطفال في صنعاء، والتي تشهد فوضى أمنية خطيرة، تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أدت إلى تحول جرائم الاختطاف إلى ظاهرة مقلقة تثير فزع السكان.