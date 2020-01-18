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العثور على لغم بحري إيراني الصنع بالبحر الأحمر

18 يناير، 2020
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عثرت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، على لغم بحري حراري زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مياه البحر الأحمر، بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، الجمعة، إن الميليشيات الحوثية زرعت اللغم البحري الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة “زرباط “التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد، أنه تبين بعد فحص اللغم أنه إيراني الصنع، موضحاً أنه تم إتلاف اللغم من قبل الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بعد تأمين المنطقة.

يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.

وكان تقرير أممي، قد أكد ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، لافتاً إلى قيام ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

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إيراني الأحمر الصنع العثور بالبحر بحري على لغم

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