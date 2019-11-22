المشهد اليمني

العرادة: كل سلام لا يقوم على المرجعيات الثلاث سيفاقم الحرب

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 5 دقائق
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المشهد اليمني

أكد محافظ محافظة مأرب، اللواء/ سلطان العرادة أن أي سلام لا يقوم على المرجعيات الثلاث التي توافق عليها اليمنيون واعترف بها العالم، يعد سلاماً مفخخاً يوسع هوة الصراع والحرب في اليمن ولا يحقق السلام المنشود.

وقال العرادة خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، الخميس، في الرياض، بأن الشعب اليمني يرفض أفكار جماعة الحوثي التي تشمل زرع الكراهية ونشر ثقافة الموت في أوساط الشغب.

وأوضح محافظ مارب أن اليمنيون لا يثقون بوعود جماعة الحوثي كون قراراتها تأتي من طهران، مؤكداً أن الجماعة عملت على نقض كل الاتفاقات خلال السنوات السابقة مع كافة الأطراف.

وناقش العرادة الوضع الإنساني في محافظة مأرب، التي استقبلت أفواجاً كبيرة من النازحين من مختلف المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، الذين فروا من البطش والتنكيل.

وأكد العرادة أن السلطة المحلية في مأرب تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات التي فرضتها الاحتياجات الكبيرة للنازحين، مشيراً إلى حرص قيادة المحافظة على العمل من أجل رفع مستوى الخدمات الأساسية في المحافظة.

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المشهد اليمني

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