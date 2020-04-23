اليمن العربي

العرادة يوجه مكتب الاشغال بصيانة عاجلة لطريق مارب ـ البيضاء

23 أبريل، 2020
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وجه محافظ مأرب سلطان العرادة اليوم مكتب الاشغال العامة والطرق، بإجراء صيانة عاجلة لطريق مأرب – البيضاء، بعد تضرره من سيول الامطار وفتح كافة الطرقات المتضررة جراء السيول في المديريات الجبلية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

كما وجه بإعداد دراسة لعمل مصدات مائية لحماية لمدينة مأرب واحيائها من السيول وايجاد قنوات لتصريف مياه الامطار اثناء تنفيذ مشاريع الطرق والالتزام بالشروط والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

 

وحمل اللواء العرادة الفرق الهندسية المشرفة على المشاريع كامل المسئولية على الالتزام بجودة التنفيذ لاي مشروع.. مؤكدا ان أي مشروع يظهر فيه خلل في التنفيذ سيتم محاسبة الفريق الهندسي المشرف حتى بعد انجاز المشروع.

 

وشدد المحافظ العرادة على مكتب الاشغال العامة بمنع البناء العشوائي والالتزام بالمخطط الحضري للمدينة وايقاف أي اعمال بناء دون تراخيص، والامتناع عن السماح باي اعمال بناء في مجاري السيول حتى لا تتكرر الاضرار والمآسي التي تعرض لها المواطنون جراء السيول التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

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