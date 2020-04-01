كريتر سكاي

العراشة تعقد اجتماعا موسعا مع ملاك المحطات الخاصة بعدن

1 أبريل، 2020
0

عدن(كريتر سكاي)خاص

عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع موسع في شركة النفط بعدن ضم قيادة الشركة مع ملاك محطات الوقود الخاصة.
وفي الاجتماع الذي رأسته الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام شركة النفط بعدن جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في السوق المحلية.
وبحث المجتمعون جهود استقرار السوق المحلية للمشتقات النفطية والتعاون بين الشركة وملاك المحطات نحو مزيد من التنسيق المشترك لتموين المواطنين بالوقود.
واكدت الأستاذة انتصار العراشة أن شركة النفط بعدن تبذل جهودا كبيرة لضمان استقرار السوق المحلية والاستمرار في تموين كافة فئات المجتمع بالمشتقات النفطية.
وأشارت العراشة إلى أن شركة النفط قد قامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشيا مع الانخفاض الكبير في أسعارها عالميا وذلك ضمن جهود الشركة لتموين السوق المحلية وتزويد المواطنين بالوقود.
من جانبهم قدم ملاك المحطات شكرهم لقيادة شركة النفط بعدن ممثلة بالاستاذة انتصار العراشة على جهودها المبذولة لضمان استمرار العمل في السوق المحلية وضخ المشتقات النفطية بصورة منتظمة.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع شركة النفط بعدن في سبيل انتظام التموين واستمراره بما يضمن استقرار السوق المحلية.
حضر الاجتماع الأستاذة منى مانا المدير المالي لشركة النفط بعدن والأستاذ علي عبده مدير إدارة المبيعات بالشركة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اجتماعا الخاصة العراشة المحطات بعدن تعقد مع ملاك موسعا

إقرا أيضا

Photo of مواطنون بعدن يشكون إرتفاع أسعار بعض الخضروات

مواطنون بعدن يشكون إرتفاع أسعار بعض الخضروات

1 أبريل، 2020
Photo of لايحتاج العدو إلى قوة كبيرة ليهزمك

لايحتاج العدو إلى قوة كبيرة ليهزمك

1 أبريل، 2020
Photo of وسط تفشي وباء كورونا .. مواطنون بعدن:هذا هو مطلبنا من وزارة الصحة لضمان سلامتنا

وسط تفشي وباء كورونا .. مواطنون بعدن:هذا هو مطلبنا من وزارة الصحة لضمان سلامتنا

1 أبريل، 2020
Photo of الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يطلب توضيحا من محافظ عدن

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يطلب توضيحا من محافظ عدن

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق