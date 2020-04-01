العراشة تعقد اجتماعا موسعا مع ملاك المحطات الخاصة بعدن

عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع موسع في شركة النفط بعدن ضم قيادة الشركة مع ملاك محطات الوقود الخاصة.

وفي الاجتماع الذي رأسته الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام شركة النفط بعدن جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في السوق المحلية.

وبحث المجتمعون جهود استقرار السوق المحلية للمشتقات النفطية والتعاون بين الشركة وملاك المحطات نحو مزيد من التنسيق المشترك لتموين المواطنين بالوقود.

واكدت الأستاذة انتصار العراشة أن شركة النفط بعدن تبذل جهودا كبيرة لضمان استقرار السوق المحلية والاستمرار في تموين كافة فئات المجتمع بالمشتقات النفطية.

وأشارت العراشة إلى أن شركة النفط قد قامت بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشيا مع الانخفاض الكبير في أسعارها عالميا وذلك ضمن جهود الشركة لتموين السوق المحلية وتزويد المواطنين بالوقود.

من جانبهم قدم ملاك المحطات شكرهم لقيادة شركة النفط بعدن ممثلة بالاستاذة انتصار العراشة على جهودها المبذولة لضمان استمرار العمل في السوق المحلية وضخ المشتقات النفطية بصورة منتظمة.

وأبدوا استعدادهم للتعاون مع شركة النفط بعدن في سبيل انتظام التموين واستمراره بما يضمن استقرار السوق المحلية.

حضر الاجتماع الأستاذة منى مانا المدير المالي لشركة النفط بعدن والأستاذ علي عبده مدير إدارة المبيعات بالشركة.