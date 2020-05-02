تحديث نت

العراشة تهنئ موظفي شركة النفط بعدن بعيد العمال العالمي

2 مايو، 2020
0
بعثت الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام شركة النفط بعدن برقية تهنئة إلى كافة موظفي الشركة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وعبرت العراشة في البرقية عن أزكى التهاني بهذه المناسبة لكافة موظفي شركة النفط بعدن والذين يمثلون أحد أعمدة الوطن وذخيرتها في وقت الشدائد.

وقالت العراشة في التهنئة: نتوجه بأجمل التهاني الطيبة لتلك السواعد السمراء والأكف البيضاء والوجوه النقية والنفوس الأبية التي يبذل أصحابها مجهودات كبيرة لرفع شأن هذا الوطن في ظل أوضاع صعبة يعيشها الوطن خاصة والعالم أجمع مع تفشي فيروس كورونا.

وقدمت شكرها لكافة موظفي شركة النفط بعدن على ما يقدمونه من جهود كبيرة لإتمام عمل الشركة على أكمل وجه في ظل الظروف الصعبة إثر جائحة كورونا التي تضرب العالم بشكل عام وباتت تهدد بلادنا وشعبنا.

واكدت العراشة في تهنئتها أن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يعد انتصارا لكل العاملين في ربوع الوطن والعالم الذين يبذلون الغالي والنفيس لأجل الارتقاء بالعمل.

ولفتت إلى أن فئة العاملين بكافة توجهاتهم يمثلون أهمية قصوى ودور فاعل في تقدم المجتمعات ورقيها.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العالمي العراشة العمال النفط بعدن بعيد تهنئ شركة موظفي

إقرا أيضا

Photo of احباط محاولة تهريب 2000 بندل قات إلى حضرموت

احباط محاولة تهريب 2000 بندل قات إلى حضرموت

2 مايو، 2020
Photo of قائد ألوية العمالقة يوجه بتقديم الدعم للمتضررين من المنخفض الجوي بعدن

قائد ألوية العمالقة يوجه بتقديم الدعم للمتضررين من المنخفض الجوي بعدن

2 مايو، 2020
Photo of تستمر إلى الـ( 20 ) من رمضان..جمعية خبراء شباب للتنمية بأبين تدشن مسابقاتها الثقافية بأمسية رمضانية بالكود

تستمر إلى الـ( 20 ) من رمضان..جمعية خبراء شباب للتنمية بأبين تدشن مسابقاتها الثقافية بأمسية رمضانية بالكود

2 مايو، 2020
Photo of عاجل : النائب العام يأمر بالتحقيق مع الطواقم الطبية التي امتنعت عن إسعاف المرضى في عدن

عاجل : النائب العام يأمر بالتحقيق مع الطواقم الطبية التي امتنعت عن إسعاف المرضى في عدن

2 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق