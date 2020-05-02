العراشة تهنئ موظفي شركة النفط بعدن بعيد العمال العالمي

بعثت الأستاذة انتصار عبدالله العراشة مدير عام شركة النفط بعدن برقية تهنئة إلى كافة موظفي الشركة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وعبرت العراشة في البرقية عن أزكى التهاني بهذه المناسبة لكافة موظفي شركة النفط بعدن والذين يمثلون أحد أعمدة الوطن وذخيرتها في وقت الشدائد.

وقالت العراشة في التهنئة: نتوجه بأجمل التهاني الطيبة لتلك السواعد السمراء والأكف البيضاء والوجوه النقية والنفوس الأبية التي يبذل أصحابها مجهودات كبيرة لرفع شأن هذا الوطن في ظل أوضاع صعبة يعيشها الوطن خاصة والعالم أجمع مع تفشي فيروس كورونا.

وقدمت شكرها لكافة موظفي شركة النفط بعدن على ما يقدمونه من جهود كبيرة لإتمام عمل الشركة على أكمل وجه في ظل الظروف الصعبة إثر جائحة كورونا التي تضرب العالم بشكل عام وباتت تهدد بلادنا وشعبنا.

واكدت العراشة في تهنئتها أن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يعد انتصارا لكل العاملين في ربوع الوطن والعالم الذين يبذلون الغالي والنفيس لأجل الارتقاء بالعمل.

ولفتت إلى أن فئة العاملين بكافة توجهاتهم يمثلون أهمية قصوى ودور فاعل في تقدم المجتمعات ورقيها.