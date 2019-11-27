العرب اللندنية: محاولات إخوانية قطرية لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

قالت صحيفة العرب اللندنية أن هناك تحالف إخواني قطري يحاول عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت الصحيفة في تقريرا لها أن هناك تحركات إخوانية متمثلة في مليشيات الإصلاح تنسق مع دول إقليمية على رأسها قطر ونظام الحمدين من أجل إفشال الاتفاق.

ووفقا للتقرير فإن مليشيات الإخوان تتخذ من ترتيب عملية تنفيذ بنود الاتفاق مدخلا لعرقلته، في وقت تعود فيه قطر بقوّة لتوظيف آلتها الإعلامية المتمثلة في قناتها المعادية للعرب قناة الجزيرة لتشويه دور دول التحالف العربي في اليمن وتحديدا في الجنوب.

وأوضحت الصحيفة، أن قيادات مليشيات الإخوان تحاول استخدام مواقعها في حكومة الشرعية لفرض ترتيب زمني لتنفيذ ما نصّ عليه اتّفاق الرياض بشكل يخدم مصلحة الحزب .