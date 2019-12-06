المشهد العربي

العرب اللندنية: مليشيا الإخوان تعتبر قوات الحماية الرئاسية حصان طروادة

7 ديسمبر، 2019
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قالت جريدة العرب اللندنية، في تقرير نشرته فجر اليوم السبت، بعنوان نذر مواجهة

حول اتفاق الرياض، إن الخلافات المبكرة التي طفت على السطح فيما يتعلق بتفسير بنود الاتفاق تشير إلى أن تنفيذ استحقاقاته وخصوصا الشق الأمني والعسكري منها سيكون بالغ الصعوبة.

ونقلت عن مصادرها، أن مليشيا الإخوان تسعى لاستخدام قوات الحماية الرئاسية، كحصان طروادة، بانضمام قوات تابعة لمليشيات الإخوان، إلى وحدات اللواء الأول حماية رئاسية.

وأشارت إلى أن قوات الحماة الرئاسية ستتولى تأمين المقار التابعة للرئاسة وقيادات الدولة، ستكون موضع خلاف كبير بين الانتقالي وحكومة الشرعية، في ظل مؤشرات على رغبة الإخوان في السيطرة على العاصمة عدن من خلالها.

ولفت التقرير إلى أن هناك رهان من بعض الأطراف الرافضة للاتفاق على اللعب بعامل الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.

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الإخوان الحماية الرئاسية العرب اللندنية تعتبر حصان طروادة قوات مليشيا

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