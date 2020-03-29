العرب: تنحية الجبواني غير كافية بدون الميسري

تحت عنوان ” تنحية الجبواني غير كافية ما لم تشمل وزير الداخلية أحمد الميسري”، سلطت صحيفة العرب الدولية، في تقرير بعددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على قرار تجميد دور المدعو الجبواني في الشرعية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية، إن هناك مؤشرات لصراع في أروقة حكومة الشرعية يقوده التيار الموالي لقطر على خلفية إيقاف وزير النقل المحسوب على الدوحة صالح الجبواني.

ولفتت المصادر إلى إن قرار الإيقاف لم يكن كافيا، كما أنه لم يشمل المدعو أحمد الميسري الذي هاجم التحالف العربي وشكك في دوره واستخدم صفته الرسمية للتحريض على التحالف بقيادة السعودية من دون أن يتعرض لأيّ انتقاد أو توبيخ من الشرعية.

ولفتت إلى ممارسة عدد من الوزراء والنافذين في الشرعية، من المحسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي، المدعومين من قطر، ضغوطا سياسية وإعلامية للتراجع عن القرار.

واعتبرت الصحيفة أن قرار إيقاف الجبواني عن العمل وسحب الصفة الشرعية لتحركاته المناهضة للتحالف العربي، جاءت متأخر كثيرا بسبب النفوذ الذي يتمتع به تيار قطر في الشرعية.

وأضافت المصادر أن بقاء الجبواني في منصبه يبعث برسالة سلبية لخصوم التحالف العربي وأعدائه شجعت قيادات سياسية وإعلامية أخرى على لعب دور معاد لدول التحالف من داخل مؤسسات الشرعية لخدمة مشروع قطر وتركيا.