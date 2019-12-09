العظمى بعدن 31..ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 31° – الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 08°)

تعز (العظمى 29° – الصغرى 16°)

المكلا (العظمى 30° – الصغرى 23°)

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 25°)

سيئون (العظمى 32° – الصغرى 20°)

سقطرى (العظمى 29° – الصغرى 24°)

ذمار (العظمى 22° – الصغرى 05°)

الغيضة (العظمى 32° – الصغرى 08°)

مأرب (العظمى 31° – الصغرى 19°)

صعدة (العظمى 27° – الصغرى 09°)

المحويت (العظمى 24° – الصغرى 13°)

عمران (العظمى 25° – الصغرى 09°)

الجوف (العظمى 31° – الصغرى 17°)