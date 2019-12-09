المشهد العربي
العظمى بعدن 31..ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 31° – الصغرى 25°)
صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 08°)
تعز (العظمى 29° – الصغرى 16°)
المكلا (العظمى 30° – الصغرى 23°)
الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 25°)
سيئون (العظمى 32° – الصغرى 20°)
سقطرى (العظمى 29° – الصغرى 24°)
ذمار (العظمى 22° – الصغرى 05°)
الغيضة (العظمى 32° – الصغرى 08°)
مأرب (العظمى 31° – الصغرى 19°)
صعدة (العظمى 27° – الصغرى 09°)
المحويت (العظمى 24° – الصغرى 13°)
عمران (العظمى 25° – الصغرى 09°)
الجوف (العظمى 31° – الصغرى 17°)