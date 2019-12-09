المشهد العربي

العظمى بعدن 31..ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين

9 ديسمبر، 2019
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 31° – الصغرى 25°)

 

صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 08°)

 

تعز (العظمى 29° – الصغرى 16°)

 

المكلا (العظمى 30° – الصغرى 23°)

 

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 25°)

 

سيئون (العظمى 32° – الصغرى 20°)

 

سقطرى (العظمى 29° – الصغرى 24°)

 

ذمار (العظمى 22° – الصغرى 05°)

 

الغيضة (العظمى 32° – الصغرى 08°)

 

مأرب (العظمى 31° – الصغرى 19°)

 

صعدة (العظمى 27° – الصغرى 09°)

 

المحويت (العظمى 24° – الصغرى 13°)

 

عمران (العظمى 25° – الصغرى 09°)

 

الجوف (العظمى 31° – الصغرى 17°)

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31ارتفاع الإثنين الحرارة العظمى اليوم بعدن درجات طفيف في

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