العفو الدولية تحذر من عواقب أوامر الإعدام بحق الصحفيين وتحث على إطلاقهم فوراً

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حذرت منظمة العفو الدولية من أحكام الإعدام التي اصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء بحق أربعة من أصل عشرة صحفيين مختطفين منذ يونيو 2015م.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته في 21 ابريل الجاري، إن إحدى المحاكم الموالية للحوثيين بصنعاء أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أربعة صحفيين، بعد محاكمة وصفتها “فادحة الجور”. موضحة إن الصحفيين الأربعة ظلوا محتجزين منذ 2015، إلى جانب ستة آخرين.

وتعرضوا، أثناء اعتقالهم، للاختفاء القسري، واحتُجزوا بمعزلٍ عن العالم الخارجي، خلال فترات متقطعة، وقيد الحبس الانفرادي، فيما حُرِموا من تلقي أي عناية طبية. وتعرض ثلاثة منهم على الأقل للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة.

وأكدت المنظمة إن الصحفيين يواجهون تهماً ملفقة على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، مشيرة الى ان ظروف المعتقلات والتعذيب تسببت بإصابة الصحفيين المختطفين بعدة مشكلات صحية منها القولون وآلام المعدة ومشكلات بالسمع والصداع وغيرها.

وحثت المنظمة مليشيات الحوثي على الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط التهم الموجهة بحقهم، كما شددت على محاسبة المتسببين في تعذيب الصحفيين وضروب المعاملة السيئة بحقهم.