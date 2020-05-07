عدن الغد

العقيد باشكيل والرائد الجريري يشكران مواطني مديرية غيل باوزير على التزامهم بالحظر* 

8 مايو، 2020
0
العقيد باشكيل والرائد الجريري يشكران مواطني مديرية غيل باوزير على التزامهم بالحظر* 

 
 
وجه العقيد هاني باشكيل مدير أمن وشرطة غيل باوزير والرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز بالشكر والتقدير للمواطنين على التزامهم بالحظر والذي يعكس مدى وعي مواطني مديرية غيل باوزير بخطورة المرحلة الصعبة ، مؤكدين أن المواطنين شركاء في المسؤلية حتى انتهاء تلك الجائحة .
 
وقام العقيد باشكيل والرائد الجريري بالإشراف المباشر على تنفيذ قرار فرض حظر التجوال الذي بدأ عند الساعة الرابعة عصراً ويستمر حتى الرابعة صباحاً من كل يوم حتى اشعار آخر
 
وبدأت وحدات من أمن مديرية غيل باوزير وقوات معسكر كوارتز في القيام بدوريات مشتركة لغرض تطبيق حظر التجوال الذي بدأ سريانه عصر يوم الخميس في مديرية غيل باوزير تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة م/حضرموت الساحل بعد رصد 3 حالات مصابة بفيروس كورونا
 
وبدت الشوارع خالية من المارة والسيارات وأغلقت المحال التجارية والمطاعم أبوابها قبل الساعة الرابعة عصراً ، فيما قامت دوريات أمن مديرية غيل باوزير وقوات معسكر كوارتز بعمليات تمشيط ومراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من خلوها من المواطنين حفاظاً على سلامتهم
 
رافق الحملة الأخ عوض خالد باحميش وزير الصناعة والتجارة بحكومة الشباب والأطفال

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التزامهم الجريري العقيد باشكيل بالحظر باوزير على غيل مديرية مواطني والرائد يشكران

إقرا أيضا

Photo of المؤسسة الطبية الميدانية تقدم معدات الوقاية الشخصية لأطباء مراكز العزل لمجابهة كورونا

المؤسسة الطبية الميدانية تقدم معدات الوقاية الشخصية لأطباء مراكز العزل لمجابهة كورونا

8 مايو، 2020
Photo of لحج : منظمة سول تنظم حملة رش ضبابي في مديريتي الحوطة و تبن

لحج : منظمة سول تنظم حملة رش ضبابي في مديريتي الحوطة و تبن

8 مايو، 2020
Photo of مصدر طبي يكشف لعدن الغد حقيقة الأخبار المنشورة عن طاعون رئوي بعدن

مصدر طبي يكشف لعدن الغد حقيقة الأخبار المنشورة عن طاعون رئوي بعدن

8 مايو، 2020
Photo of برعاية معالي وزير الصحة العامة.. مكتب الصحة بالبيضاء يدشن توزيع سيارات الاسعاف

برعاية معالي وزير الصحة العامة.. مكتب الصحة بالبيضاء يدشن توزيع سيارات الاسعاف

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق