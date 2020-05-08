نخبة حضرموت

العقيد باشكيل والرائد الجريري يشكرا مواطني مديرية غيل باوزير على التزامهم بالحظر ⋆

8 مايو، 2020
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غيل باوزير (نخبة حضرموت) خاص

وجه العقيد هاني باشكيل مدير أمن وشرطة غيل باوزير والرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز بالشكر والتقدير للمواطنين على التزامهم بالحظر والذي يعكس مدى وعي مواطني مديرية غيل باوزير بخطورة المرحلة الصعبة ، مؤكدين أن المواطنين شركاء في المسؤلية حتى انتهاء تلك الجائحة .

وقام العقيد باشكيل والرائد الجريري بالإشراف المباشر على تنفيذ قرار فرض حظر التجوال الذي بدأ عند الساعة الرابعة عصراً ويستمر حتى الرابعة صباحاً من كل يوم حتى اشعار آخر 

وبدأت وحدات من أمن مديرية غيل باوزير وقوات معسكر كوارتز في القيام بدوريات مشتركة لغرض تطبيق حظر التجوال الذي بدأ سريانه عصر يوم الخميس في مديرية غيل باوزير تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة م/حضرموت الساحل بعد رصد 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في حضرموت الساحل

وبدت الشوارع خالية من المارة والسيارات وأغلقت المحال التجارية والمطاعم أبوابها قبل الساعة الرابعة عصراً ، فيما قامت دوريات أمن مديرية غيل باوزير وقوات معسكر كوارتز بعمليات تمشيط ومراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من خلوها من المواطنين حفاظاً على سلامتهم

رافق الحملة الأخ عوض خالد باحميش وزير الصناعة والتجارة بحكومة الشباب والأطفال

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التزامهم الجريري العقيد باشكيل بالحظر باوزير على غيل مديرية مواطني والرائد يشكرا

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