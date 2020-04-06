نخبة حضرموت

العقيد عيسى العمودي لراديو سلامتك: أشكر المواطنين لتعاونهم ولا صحة لشائعة “العقوبات” ⋆

6 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) سامي باجامزه

أشاد العقيد عيسى العمودي مدير إدارة الامن والشرطة  بمديرية المكلا على تعاون المواطنين في إنجاح تطبيق قرار حظر التجوال الذي أصدره اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء يوم الخميس من الرابعة عصرا حتى الرابعة من فجر يوم الجمعة .

وشكر العمودي المواطنين على إلتزامهم بالتوجيهات ومساعدة رجال الامن في تطبيق قرار الحظر بدون أية عراقيل مشيدا بالتعاون بين قوات الجيش والامن والشرطة العسكرية الذين إمتزجوا في هذه المهمة وبتنسيق دقيق وتقسيم للمناطق الامر الذي سهل على هذه القوات تطبيق قرار حظر التجوال.

ونفى الشائعات التي تتحدث عن عقوبات وغرامات على كل من يخالف قرار الحظر التي تناقلها مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان الحظر ليس للتضييق على المواطن وهناك ظروف وضروريات يجب على الامن توفيرها للمواطن وليس معاقبته عليها .

وفي نفس السياق تحدث عن حجز مجموعة من المركبات والشباب المخالفين لمدة أربع ساعات كعقوبة توقيف فقط بدون أي غرامات أو حلق للرأس كما أشيع.

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