العمراني: تقسيم اليمن خيانة وطنية لمن يتبناه من الداخل .. وعدوان في حق من يدعمه من الخارج

وصف دبلوماسي يمني، ما يحدث من تقسيم لليمن بالخيانة الوطنية، وسر بقاء وصمود الحوثي.

وقال السفير اليمني في الأودن علي أحمد العمراني، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: أن “الذي يتبنى تقسيم اليمن، قد يدرك أن ذلك مستحيل، لكنها الرغبة أو اللامبالاة في إطالة عذابات اليمنيين”.

وأضاف العمراني، “لولا تبني أجندة التقسيم، وما ترتب عليها من إرباك لتحررت صنعاء من زمان”.

وأكد العمراني، أنه “ما كان للحوثي أن يصمد، لولا الأجندات الغلط”.

واختتم السفير العمراني تغريدته بالقول: “تقسيم اليمن خيانة وطنية لمن يتبناه من الداخل، وعدوان في حق من يدعمه من الخارج”.

وكان السفير العمراني، قد وصف ما حدث في عدن بالانقلاب على الشرعية، من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يختلف عن الانقلاب الحوثي في صنعاء.