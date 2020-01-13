العمري: لن تخرج اليمن من كبوتها مالم تعتمد على سواعد المخلصين بدلا من الملونين

أعرب المحلل السياسي السعودي الدكتور زايد العمري، عن أسفه لما تمر به اليمن على يد ما أسماهم بـ “الملونين”.

‏‎وكتب العمري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “اليمن ينتظر اليمنيين.. لن تخرج اليمن من كبوتها مالم تعتمد على سواعد المخلصين من أبنائها”.

وتابع: “لكن ما أشاهده للأسف أنه تم الاعتماد على الملونين بدل المخلصين، فمن كان يتحدث من الرياض بلغة أصبح يتحدث من تركيا بلغة أخرى”.