المشهد العربي

العمري: لن تخرج اليمن من كبوتها مالم تعتمد على سواعد المخلصين بدلا من الملونين

13 يناير، 2020
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أعرب المحلل السياسي السعودي الدكتور زايد العمري، عن أسفه لما تمر به اليمن على يد ما أسماهم بـ “الملونين”.

‏‎وكتب العمري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “اليمن ينتظر اليمنيين.. لن تخرج اليمن من كبوتها مالم تعتمد على سواعد المخلصين من أبنائها”.

وتابع: “لكن ما أشاهده للأسف أنه تم الاعتماد على الملونين بدل المخلصين، فمن كان يتحدث من الرياض بلغة أصبح يتحدث من تركيا بلغة أخرى”.

وتساءل: “كيف نستطيع تقييم الآخرين الذين لا زالوا غير واضحين؟”.

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