المشهد العربي

العمري يشيد بدفاعات السعودية في مواجهة صواريخ مليشيا الحوثي

29 مارس، 2020
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أشاد الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، بأبطال الدفاع الجوي السعودي، التي تصدت لصواريخ مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وكتب “العمري” في تغريدة عبر حسابه بتويتر، رصدها “المشهد العربي” قال فيها: “تم اعتراض صاروخين بالستيين في سماء الرياض أطلقهما أذناب إيران من اليمن وكان أبطال الدفاع الجوي لهما بالمرصاد ودمروهما قبل الوصول إلى أهدافهما” .

وأضاف: “شكرا زملاء السلاح حراس السماء حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل سوء”.

وتابع “العمري” في تغريدة أخرى تم اعتراض صاروخ اخر فوق سماء جازان وتحية ودعوات صادقة لأبطال الدفاع الجوي شكرا لكم وقبلة على رأس كل منكم من رجل كان بينكم جسدا ولا يزال بينكم روحا ويفخر بكم حتى يلاقي ربه”.

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