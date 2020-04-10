كريتر سكاي
العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا
كريتر سكاي/خاص
أكدت جماعة الحوثيين أن العمليات العسكرية للتحالف العربي مستمرة برا و جوا.
أكدت جماعة الحوثيين أن العمليات العسكرية للتحالف العربي مستمرة برا و جوا.
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي: أن العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا مشيرا إلى أن التحالف نفذ غارات على عسير والجوف وهناك تصعيد بري كبير.
وأضاف البخيتي بالقول: أن السعودية تهدف من إعلان وقف إطلاق النار إلى تخفيف الضغط عليها في مأرب وخلط الأوراق
وتابع: لم نعلن موقفنا من الهدنة لأنها استمرار للحصار والحرب بشكل آخر
واختتم بقوله: لم ننفذ أي عملية خلال فترة إعلان التحالف وقف إطلاق النار وإنما اكتفينا بالمراقبة