أكدت جماعة الحوثيين أن العمليات العسكرية للتحالف العربي مستمرة برا و جوا.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي: أن العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا مشيرا إلى أن التحالف نفذ غارات على عسير والجوف وهناك تصعيد بري كبير.

وأضاف البخيتي بالقول: أن السعودية تهدف من إعلان وقف إطلاق النار إلى تخفيف الضغط عليها في مأرب وخلط الأوراق

وتابع: لم نعلن موقفنا من الهدنة لأنها استمرار للحصار والحرب بشكل آخر

واختتم بقوله: لم ننفذ أي عملية خلال فترة إعلان التحالف وقف إطلاق النار وإنما اكتفينا بالمراقبة