كريتر سكاي

العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا

10 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

أكدت جماعة الحوثيين أن العمليات العسكرية للتحالف العربي مستمرة برا و جوا.
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي: أن العمليات العسكرية للتحالف مستمرة برا وجوا مشيرا إلى أن التحالف نفذ غارات على عسير والجوف وهناك تصعيد بري كبير.
وأضاف البخيتي بالقول: أن السعودية تهدف من إعلان وقف إطلاق النار إلى تخفيف الضغط عليها في مأرب وخلط الأوراق
وتابع: لم نعلن موقفنا من الهدنة لأنها استمرار للحصار والحرب بشكل آخر
واختتم بقوله:  لم ننفذ أي عملية خلال فترة إعلان التحالف وقف إطلاق النار وإنما اكتفينا بالمراقبة

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العسكرية العمليات برا للتحالف مستمرة وجوا

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