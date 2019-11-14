العمودي يطلع على سير العمل في فرع مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بسيئون

اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور / هاني خالد العمودي صباح اليوم على سير العمل بفرع مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بسيئون .

واستمع العمودي من قبل المدير الإداري بفرع المركز / سامي اكرم باشعيب حول نشاط المركز في استقبال الحالات المرضية على مدى ايام الأسبوع بما يقارب 20 حالة يوميا من حضرموت الوادي والمحافظات المجاورة اضافة الى استمرارية عيادة الطبيب الزائر من كبار الاستشاريين والأخصائيين اسبوعيا .

وبدوره عبر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور / هاني خالد العمودي عن شكره وتقديره لتك الخدمات الجليلة التي يقدمها المركز لمرضى القلب بحضرموت الوادي في تخفيف معاناتهم في التنقل الى ساحل حضرموت وتواجد كبار الأطباء في عيادة الطبيب الزائر وفي مقدمتهم البرفسور / عبدالناصر منيباري وكافة اطباء مركز نبض الحياة , مشيدا بجهود مؤسسة امراض القلب الخيرية على إدارتها هذا المركز والتعاون المشترك بين السلطة المحلية بالوادي ومكتب وزارة الصحة الامر الذي لمس الجميع تلك الجهود في خدمات هذا المركز , مؤكدا مواصلة التعاون المشترك بين مكتب الوزارة والمؤسسة كون هذا المركز يعد النواة الى الحلم الأكبر للسلطة المحلية ممثلة بالوكيل عصام حبريش الكثيري ومكتب وزارة الصحة في إنشاء مركز متكامل لأمراض وجراحة القلب على مستوى حضرموت الوادي والصحراء في القريب العاجل ان شاء الله تعالى .

* من جمعان دويل