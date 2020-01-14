العمود : بالتصالح والتسامح طوى شعب الجنوب مأسي الماضي

4 مايو / خاص



قال عضو الجمعية الوطنية محمد العمود :” ان التصالح والتسامح هو تتويجا للتاريخ العظيم لأبناء الجنوب الذين اظهروا حكمتهم وحنكتهم بتحقيق هذا المنجز الاستثنائي وهو تكريما وتأكيدا لشعب الجنوب.

وأضاف في تصريح خاص ” تعتبر ذكرى عظيمة لكل الجنوبيين حيث استطعنا من خلالها ان نطوي مأسي الماضي من تاريخنا وهي تلك المرحلة التي حاول اعداء الجنوب استغلالها ضد الجنوب وشعبه، ولكننا كجنوبيين تجاوزنا تلك الاحداث وقطعنا الطريق على خصومنا ونسينا الماضي واستبدلناه بصفحة جديدة صمدنا فيها وخرجنا بها فائزين بتصالحنا وتسامحنا وتلاحمنا وتأكيدنا على قوتنا بتكاتفنا امام كل القوى التي تحاول النيل من الجنوب وشعبه وقضيته.”

