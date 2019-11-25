العميد البحسني يطمئن على صحة القائم بأعمال مدير أمن غيل باوزير بعد تعرضه لحادث مروري ويوجه بعلاجه على نفقة الأمن ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

اطمأن نائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، مساء اليوم، على صحة القائم بأعمال مدير أمن مديرية غيل باوزير النقيب أحمد محروس بارشيد الذي يرقد في مستشفى البرج إثر تعرضه لحادث مروري ومرافقيه

وخلال الزيارة نقل العميد غيثان البحسني تمنيات قيادة الأمن وكافة منتسبيه للنقيب محروس بارشيد ومرافقيه بالشفاء العاجل ودوام الصحة الوفيرة، موجهاً بعلاجه على نفقة الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت