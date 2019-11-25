نخبة حضرموت

العميد البحسني يطمئن على صحة القائم بأعمال مدير أمن غيل باوزير بعد تعرضه لحادث مروري ويوجه بعلاجه على نفقة الأمن ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 29 دقيقة
4 أقل من دقيقة

المكلا ( نخبة حضرموت  ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

اطمأن نائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، مساء اليوم، على صحة القائم بأعمال مدير أمن مديرية غيل باوزير النقيب أحمد محروس بارشيد الذي يرقد في مستشفى البرج إثر تعرضه لحادث مروري ومرافقيه

وخلال الزيارة نقل العميد غيثان البحسني تمنيات قيادة الأمن وكافة منتسبيه للنقيب محروس بارشيد ومرافقيه بالشفاء العاجل ودوام الصحة الوفيرة، موجهاً بعلاجه على نفقة الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أمن الأمن البحسني العميد القائم بأعمال باوزير بعد بعلاجه تعرضه صحة على غيل لحادث مدير مروري نفقة ويوجه يطمئن
نخبة حضرموت

نخبة حضرموت

مقالات ذات صلة

Photo of أمن ساحل حضرموت يختتم دورة التحقيقات الجنائية بالمكلا…العميد البحسني: الدورة تأتي ضمن الرؤية العامة للأمن في تأهيل كوادره ⋆

أمن ساحل حضرموت يختتم دورة التحقيقات الجنائية بالمكلا…العميد البحسني: الدورة تأتي ضمن الرؤية العامة للأمن في تأهيل كوادره ⋆

منذ ساعتين
Photo of عاجل…أبناء المكلا يفشلون فعالية تروج للأقاليم ⋆

عاجل…أبناء المكلا يفشلون فعالية تروج للأقاليم ⋆

منذ 3 ساعات
Photo of تربية حضرموت تنظم حفلاً خطابياً وفنياً تدشِّن فيه عام التوجيه التربوي تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بيوم الثلاثين من نوفمبر عيد الاستقلال الوطني ⋆

تربية حضرموت تنظم حفلاً خطابياً وفنياً تدشِّن فيه عام التوجيه التربوي تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بيوم الثلاثين من نوفمبر عيد الاستقلال الوطني ⋆

منذ 6 ساعات
Photo of السلطة المحلية بمديرية المكلا تعقد اجتماعا لمناقشة اوضاع باصات النقل بالمديرية ⋆

السلطة المحلية بمديرية المكلا تعقد اجتماعا لمناقشة اوضاع باصات النقل بالمديرية ⋆

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق