العميد “التميمي ” يؤكد مساندته للمحافظ البحسني في قرار منع دخول القات واصفاً القرار بالصائب

المكلا(المندب نيوز )خاص

أكد المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، على مساندته لمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في قرار منع دخول القات إلى محافظة حضرموت، واصفاً القرار بالصائب والمرحب به .

جاء ذلك خلال حديثه صباح اليوم الخميس في إذاعة نما FM عبر برنامج سلوكي حياة، والذي أكد من خلاله أن الإعلام الهادف هو جزء من النجاح الأمني الذي نراه اليوم في ساحل حضرموت، مرحباً بالنقد البناء والذي يهدف إلى إصلاح عمل المنظومة الأمنية.

وشدد العميد التميمي على تنفيذ قرار منع دخول القات من قبل المسؤولين وقيادات وأفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت، موجهاً النقاط الأمنية بتشديد الإجراءات، وأن من يثبت تورطه من رجال الأمن ستتخذ ضده أقسى العقوبات.

وأعرب المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضرموت، معتبراً هذا التخرج مكسب كبير وإضافة للأجهزة الأمنية بحضرموت والمحافظات المجاورة، نتيجة لرفدها بالعناصر الشابة.

وكشف العميد التميمي عن قيام إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت بتنفيذ حملة واسعة لترقيم السيارات والدراجات النارية بعد شهر رمضان، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار المركبات المجهولة، والتي تشكل خطورة على الأجهزة الأمنية والعسكرية.

شاكراً السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمصلحة العامة للتأهيل والإصلاح في عدن، وجميع المنظمات الدولية، على جميع ماقدموه لمصلحة التأهيل والإصلاح بالمكلا، مطالباً التجار الحضارم بمد أياديهم ودعمها ليتم إصلاح النزلاء وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.