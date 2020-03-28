العميد “التميمي” يتدارس مع بائعي سوق الأسماك والخضروات بالمكلا آلية إغلاقة

المكلا ( المندب نيوز )التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

تدارس المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، عصر يوم الجمعة، بحضور المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، آلية إغلاق سوق الأسماك والخضروات المركزي بالمكلا مع الباعه، وذلك وفق توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

ووجه العميد التميمي بتنظيم السوق المركزي ومنع دخول السيارات إليه، على أن يغلق يوم الإثنين القادم، ويتم توزيع الباعة في سيارات على جميع أحياء مديرية المكلا.

وفي ذات السياق فقد التقى المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، رئيس مجلس إدارة التسهيلات السمكية ”المشروع الرابع“ سالم محمد باداؤود، لتدارس آلية وطرق إغلاق المشروع الرابع وذلك يوم الإثنين القادم.