المندب نيوز

العميد “التميمي” يتفقد سير العمل بمركز أمن فوة ويوجه بتشكيل لجنة لتقييم آداء الأفراد

8 أبريل، 2020
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العميد “التميمي” يتفقد سير العمل بمركز أمن فوة ويوجه بتشكيل لجنة لتقييم آداء الأفراد

المكلا( المندب نيوز) خاص

تفقد المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بمركز أمن منطقة فوة بمدينة المكلا.

ووجه العميد التميمي بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة البحث العام العقيد ياسر العامري، لتقييم آداء الأفراد، ومساعدة القائم بأعمال مدير المركز النقيب محسن المشجري، مشدداً على ضرورة أشراك جميع أفراد قوة الضبط في المهام مع قوات النجدة والخاصة، لمعرفة مدى جاهزيتها.

حضر اللقاء قائد قوات النجدة العقيد لبيد الحميري، وقائد القوات الخاصة العقيد عادل التميمي، والنقيب عارف المحمدي.

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