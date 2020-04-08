العميد التميمي يجتمع بمديري الدفاع المدني والمركز الصحي ويؤكد على محاسبة من يثبت تقصيره أثناء إخماد الحريق 

المكلا(المندب نيوز)خاص

عقد المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء، إجتماع عاجل بمدير إدارة الدفاع المدني العقيد سعيد حاج، ومدير المركز الصحي الدكتور سعيد العامري، للوقوف أمام أسباب ودوافع حادث الحريق الذي وقع بمنطقة الشرج ظهر يوم الأمس وادى إلى وفاة إمرأة وطفلة.

وأكد العميد التميمي على محاسبة جميع من يثبت تقصيره في آداء مهامه أثناء إخماد الحريق، وذلك وفقاً للنتائج والتقرير الذي سترفعه إدارة البحث العام حول أسباب ودوافع الحريق.

مشدداً على ضرورة تواجد سيارات الإسعاف وجميع أدوات السلامة العامة بجانب سيارات الدفاع المدني عند حدوث أي حريق، موجهاً المركز الصحي بعمل دورات لرجال الدفاع المدني في طرق الإسعافات الأوليه، لإنقاذ المواطنين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وحث المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، المواطنين على عدم التجمهر في مواقع حدوث الحرائق، لتسهيل عمل رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق وإنقاذ الأرواح، شاكراً جميع مساعيهم في مساعدة رجال الدفاع المدني أثناء القيام بمهامهم.

حضر الإجتماع رئيس قسم الأطفاء الملازم صبري العامري، وضابط التموين المساعد أول أحمد باحشوان.