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العميد التميمي يدشن توزيع منظفات ومواد تعقيم على نزلاء مصلحة التأهيل والإصلاح بالمكلا

7 أبريل، 2020
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دشن المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الثلاثاء، توزيع منظفات ومواد تعقيم على جميع نزلاء مصلحة التأهيل والإصلاح بمدينة المكلا.

وجرى التدشين بحضور رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي هاني بلحاف، ومدير إدارة التأهيل والإصلاح بالمكلا العقيد علي بازبيدي، ضمن خطوات مواجهة فيروس كورونا.

ويأتي نشاط الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، ضمن مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتنفيذ مؤسسة السجين الوطنية.

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